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В «Барселоне» не согласны, что академия клуба работает некачественно

20 июня 2017, вторник. 07:00. Футбол

Руководство «Барселоны» не согласно, что футбольная академия клуба работает плохо. Об этом сказал вице-президент каталонского клуба Хосеп Вивес.

«То, что разные европейские клубы пытаются приобрести наших воспитанников, является знаком того, что наша академия работает достойно. Если бы мы работали плохо, то наши игроки не получали бы столько предложений. Мы стараемся избежать ухода многообещающих футболистов из «Барселоны», — приводит слова Вивеса Marca.

Ранее бывший защитник сине-гранатовых Алехандро Гримальдо, защищающий ныне цвета лиссабонской «Бенфики», отметил, что воспитанникам испанского гранда становится всё труднее получать шанс проявлять себя в главной команде клуба.

Гримальдо: теперь «Барселона» не обращает внимания на своих воспитанников
Источник: Marca Сообщить об ошибке
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ФК Барселона
Новости. Футбол
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