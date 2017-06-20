Двухмесячный сын полузащитника «Челси» Фабрегаса забил первый в жизни гол

Полузащитник «Челси» и сборной Испании Сеск Фабрегас опубликовал в «Инстаграме» видео, на котором помогает своему двухмесячному сыну Леонардо забить его первый в жизни гол.
«Первый гол Леонардо, в возрасте двух месяцев. Молодец сын, тебе ещё так много предстоит!» — написал спортсмен в своём аккаунте.
Видео, выложенное Фабрегасом можно посмотреть в «Инстаграме».
Сеск Фабрегас и его подруга Даниэлла Симаан имеют трёх детей — двух дочерей — Лию (2013 года рождения) и Капри (2015), а также сына Леонардо (2017).
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