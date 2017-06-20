Пулишич: я бы не хотел перейти в «Баварию»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич отметил, что не собирается переходить в мюнхенскую «Баварию». Правда, футболист никогда не получал предложения от немецкого гранда, однако говорит, что и не стал бы рассматривать его.
«Нет, я бы не хотел перейти в «Баварию». Конечно, на сто процентов ничего нельзя утверждать, но нет. В детские годы я мечтал играть в АПЛ, но теперь я никуда переходить не собираюсь, так как счастлив в Бундеслиге», — приводит слова Пулишича PennLive.
В последнем сезоне Пулишич сыграл в 29 матчах чемпионата Германии, став автором 3 голов и 6 результативных передач.