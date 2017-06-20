Марадона: Дани Алвес – придурок и бездельник

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона резко раскритиковал экс-защитника «Барселоны» Дани Алвеса, защищающего ныне цвета туринского «Ювентуса». Алвес в своё время поставил под сомнение справедливость победы аргентинской сборной на чемпионате мира 1986 года, имея в виду «божью руку» Марадоны. В четвертьфинальном матче турнира с национальной командой Англии Марадона забил гол рукой в ворота соперника, а «альбиселесте» победила со счётом 2:1. После игры Марадона признал, что сыграл рукой, но сказал, что это была рука бога.
«Дани Алвес – придурок и бездельник. Это игрок, который касается мяча три-четыре раза и при этом совершает восемь или больше фолов. Алвес выступает на той позиции, на которой в футбол не играют», — приводит слова Марадоны TyC Sports.