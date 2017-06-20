«МЮ» поборется с «Вест Хэмом» за голкипера «Манчестер Сити» Харта

«Манчестер Юнайтед» готов побороться с «Вест Хэм Юнайтед» за голкипера «Манчестер Сити» Джо Харта, сообщает The Telegraph. В приобретении англичанина заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью.
Сообщается, что если «МЮ» продаст в «Реал» нынешнего основного голкипера Давида де Хеа, то активизируется в вопросе трансфера Харта.
Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» хочет арендовать 30-летнего вратаря у «Манчестер Сити».
В прошлом сезоне Харт на правах аренды играл в Италии, где защищал цвета «Торино». Контракт англичанина с «Манчестер Сити» действует до лета 2019 года.