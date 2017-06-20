Денис Суарес: Андре Гомеш? Нелегко адаптироваться к игре «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес выступил в защиту хавбека команды Андре Гомеша. Суарес подчеркнул, что играть в каталонской команде очень нелегко.
«Андре – очень сильный футболист, что он доказывает в сборной Португалии. Нелегко адаптироваться к игре «Барселоны». Дай бог, чтобы в следующем сезоне он доставлял нам много радости», — приводит слова Суареса Marca.
В последнем сезоне Гомеш неоднократно подвергался освистыванию со стороны болельщиков «Барселоны». В Примере он сыграл 30 матчей, став автором 3 голов и 1 результативной передачи.