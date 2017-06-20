Лёв: не жду, что спустя 10 дней дела в сборной Германии будут идти идеально

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал победу над Австралией (3:2) в первом матче группы В Кубка конфедераций.
«Нужно работать, чтобы добиться определённой стабильности, но не нужно ожидать многого. Не жду, что спустя 10 дней всё будет складываться идеально. Но игрой в матче с Австралией я полностью доволен.
Матч против Чили? Они могут менять схему игры и стиль по ходу матча, действия футболистов отработаны до автоматизма. Сборная Чили действует великолепно», — цитирует Лёва Goal.
Следующий матч сборная Германии проведёт 22 июня с Чили. Таблицу группы В Кубка конфедераций можно посмотреть на «Чемпионате».