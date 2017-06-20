Джо Коул: на месте тренера сборной Англии строил бы команду вокруг Кейна и Алли

Бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул выразил мнение, что футболисты «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли и Гарри Кейн должны стать лидерами национальной команды.
«Если бы я был тренером сборной Англии, то строил бы команду вокруг Кейна и Алли. В данный момент в мире не так много форвардов уровня Кейна. Алли же становится одной из лучших „десяток“ в футболе. С профессиональной точки зрения я восхищаюсь тем, как они играют в „Тоттенхэме“. Алли и Кейн — будущее сборной Англии», — приводит слова Коула Goal.
Джо Коул составил символический состав сборной Англии