Динь: сезон «Барселоны» не был так плох, если посмотреть на факты

Защитник «Барселоны» Лука Динь поделился мыслями о прошедшем сезоне. Сине-гранатовые выиграли Кубок Испании, заняли второе место в Примере и дошли до 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Было приятно завершить сезон тем же, чем он начался — завоёванным трофеем. В начале сезона я играл в двух матчах Суперкубка против „Севильи“, и было круто стать частью этого. А в конце сезона мы выиграли Кубок Испании. Конечно, один трофей — это недостаточно для „Барселоны“, нам нужно больше титулов.
Сезон не был так плох, если посмотреть на факты. Мы забили больше всех голов среди клубов топ-чемпионатов Европы. Кроме того, у нас была лучшая атака и лучшая оборона по итогам чемпионата. Разницу делают маленькие вещи. К примеру, если бы «Реал» в матче с нами в первом круге не отыгрался на последних минутах, то мы выиграли бы Примеру. Но это футбол", — цитирует Диня Goal.