Перес: «Реал» следит за Доннаруммой, больше ничего не скажу

Президент «Реала» Флорентино Перес подтвердил, что мадридцы заинтересованы в услугах голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы. Контракт 18-летнего футболиста истекает летом 2018 года и продлён не будет. Вратарь сборной Италии отклонил предложение россонери.
«Каждый человек в мире говорит, что Доннарумма отличный игрок, который заменит Джанлуиджи Буффона в сборной Италии. Он обладает отличными качествами, весь мир говорит об этом. Мы, безусловно, следим за ним, но ничего больше я сказать вам не могу», — цитирует Переса Onda Cero.
Президент «Милана»: Доннарумма будет сидеть на трибунах до конца сезона!