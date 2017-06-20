«Ливерпуль» готов заплатить € 50 млн за форварда «Спортинга» Мартиньша

«Ливерпуль» продолжает переговоры со «Спортингом» о переходе нападающего лиссабонской команды Желсона Мартиньша.
Как пишет интернет-портал A Bola, английский клуб готов увеличить предложение по 22-летнему игроку сборной Португалии до € 50 млн. Ранее «Спортинг» отказался продать Мартиньша за € 45 млн. Сумма отступных в контракте молодого нападающего с лиссабонцами составляет € 60 млн.
Мартиньш в сезоне-2016/17 провёл 32 матча в чемпионате Португалии, в которых забил 6 голов и отдал 9 голевых передач.
«МЮ» составит конкуренцию «Ливерпулю» в борьбе за Желсона Мартиньша