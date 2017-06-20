«Спортинг» арендует Коэнтрау у «Реала» с правом выкупа

Защитник «Реала» Фабиу Коэнтрау в ближайшее время должен перейти в «Спортинг». Накануне сообщалось, что лиссабонцы договорились с мадридцами об аренде 29-летнего футболиста.
A Bola сообщает, что договор будет рассчитан на один сезон и у «Спортинга» есть право выкупа игрока. Финансовые детали неизвестны.
Контракт Фабиу Коэнтрау с «Реалом» действует до лета 2019 года. По данным Transfermarkt, футболист оценивается в € 5 млн. В прошлом сезоне защитник также находился в аренде. Фабиу Коэнтрау выступал за «Монако», с которым выиграл чемпионат Франции.
«Спортинг» договорился с «Реалом» об аренде Коэнтрау