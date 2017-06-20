Венгер: Жиру обладает качествами, которые нужны «Арсеналу»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сказал, что лондонская команда нуждается в нападающем Оливье Жиру. По данным нескольких авторитетных английских изданий, «Вест Хэм Юнайтед» намерен приобрести французского футболиста в текущее трансферное окно.
«Это был непростой сезон для Жиру, поскольку он не так часто выходил на поле. И когда он хорошо играл, то всё равно мог пропустить следующий матч. Оливье принёс нам много очков после выходов на замену, и он обладает качествами, которые нужны нашей команде», — приводит слова Венгера Goal.
«Вест Хэм» готов заплатить «Арсеналу» £ 20 млн за Жиру