«Барселона» заинтересовалась защитником «Эспаньола» Мартином

Новый главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде проявляет интерес к защитнику «Эспаньола» Аарону Мартину, сообщат RAC1.
Согласно информации источника, каталонские клубы уже контактировали друг с другом по этому вопросу. 20-летний Мартин проявил себя в минувшем сезоне отлично, попав в поле зрения и мадридского «Реала». Представители «Эспаньола» информировали «Барселону», что она должна полностью заплатить сумму трансферной компенсации за игрока, если хочет приобрести его.
По итогам последнего сезона Мартин принял участие в 30 матчах чемпионата Испании, не отметившись голами и результативными передачами.