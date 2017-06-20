Хавбек «Фиорентины» Валеро близок к переходу в «Интер»

Полузащитник «Фиорентины» Борха Валеро может сменить один итальянский клуб на другой. Corriere dello Sport сообщает, что 32-летний хавбек интересен «Интеру».
По данным источника, Валеро, в услугах которого также был заинтересован «Милан», согласовал с нерадзурри контракт. Новый наставник Лучано Спаллетти хочет построить команду вокруг опытного игрока.
Теперь осталось договориться клубам. «Интер» предлагает за Валеро € 5 млн, в то время как «Фиорентина» просит не менее € 7 млн. Контракт полузащитника истекает летом 2019 года.
Спаллетти попросил руководство «Интера» купить Валеро из «Фиорентины»