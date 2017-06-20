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Данило: Неймар звал меня в «Барселону»

20 июня 2017, вторник. 11:20. Футбол

Защитник мадридского «Реала» Данило отметил, что всегда хотел играть за «Королевский клуб». До перехода в стан «сливочных» нападающий «Барселоны» Неймар убеждал своего соотечественника пополнить ряды каталонской команды.

«В течение последних двух сезонов я должен был иметь дело с вызовами и трудностями, с которыми ещё не сталкивался. И я сумел преодолеть их. Неймар звал меня в «Барселону», но одновременно очень уважал моё желание. Он знает, что это личное дело каждого, связанное с чувствами и эмоциями. Когда я получил предложение «Реала», то больше ни о чём не думал», — сказал Данило в интервью бразильскому телевидению.

«Реал» собирается сохранить Данило
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Барселона ФК Реал Мадрид Данило Луис да Силва Неймар
Новости. Футбол
20 июня 2017, вторник
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