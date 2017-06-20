Источник: «Манчестер Сити» не интересуется Обамейянгом

Журналист BBC Саймон Стоун опроверг информацию, что «Манчестер Сити» готовится сделать дортмундской «Боруссии» предложение о трансфере форварда Пьера-Эмерика Обамейянга. По информации Стоуна, «горожане» вообще не интересуются габонским футболистом.
Ранее Sky Sports сообщил, что «Манчестер Сити» намерен приобрести Обамейянга и вскоре сделает по нему предложение.
Действующий контракт Обамейянга с «Боруссией» в силе до лета 2020 года. В минувшем сезоне 28-летний футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии, забив 31 гол (два — с пенальти) в 32 матчах (31 — с первых минут) Бундеслиги. Также форвард отметился двумя результативными передачами.