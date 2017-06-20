Туран не намерен покидать «Барселону» любой ценой

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран начал искать себе новый клуб, сообщает Marca.
Турецкий футболист знает, что новый главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде не рассчитывает на него в следующем сезоне, однако он не собирается покидать клуб любой ценой. Туран, контракт которого с испанским грандом в силе ещё три года, хочет получить предложение, устраивающее его во всех аспектах.
Ранее сообщалось, что в услугах Турана заинтересован лондонский «Арсенал», собирающийся предложить за него € 30 млн.