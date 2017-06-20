«Севилья» достигла договорённости с Нолито

Руководство «Севильи» достигло договорённости с нападающим «Манчестер Сити» Нолито относительно его перехода в стан андалусского клуба, передаёт Cope.
Теперь испанцам осталось достичь соглашения с английским клубом. Согласно информации источника, «Севилья» рассматривает как приобретение игрока на постоянной основе, так и его аренду с возможностью последующего выкупа трансферного листа.
Ранее сам Нолито отметил, что не видит для себя перспектив в «Манчестер Сити», поскольку главный тренер команды Хосеп Гвардиола на него не рассчитывает.