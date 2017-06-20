Матьё согласовал контракт с лиссабонским «Спортингом»

Защитник «Барселоны» Жереми Матьё близок к тому, чтобы со следующего сезона выступать за лиссабонский «Спортинг», сообщает O Jogo.
Согласно информации источника, французский футболист уже согласовал условия контракта с португальским клубом. Матьё отказался от зарплаты в размере € 2 млн в год, на которую претендовал изначально, однако вместо этого получит подъёмные. Игрок планирует в ближайшие дни поставить свою подпись под соглашением.
У Матьё в последнем сезоне не было соответствующей игровой практики. В чемпионате Испании он принял участие в 13 матчах, отметившись одним голом.
Матьё может продолжить карьеру в Турции