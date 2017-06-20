Новый тренер «Порту» попросил прибрести у «Спартака» Зе Луиша

Нападающий «Спартака» Зе Луиш интересен «Порту». Инициатива принадлежит новому главному тренеру Сержиу Консейсау, который ради португальской команды ушёл в отставку с поста главного тренера «Нанта».
Португальский специалист знаком с Зе Луишем по работе в «Браге». По информации sabado.pt, 42-летний специалист попросил руководство «Порту» приобрести 26-летнего форварда. Отмечается, что Зе Луиш не против вернуться в Португалию.
Контракт нападающего сборной Кабо-Верде со «Спартаком» действует до лета 2019 года.
«Спартак» намерен увеличить зарплату Зе Луиша в два раза