Орлов: Российская ассоциация спортивных комментаторов — своеобразный профсоюз

Президент Российской ассоциации спортивных комментаторов Геннадий Орлов на пресс-конференции, которая прошла в Москве, рассказал, с какой целью была создана организация.
«Эту историю мы сами придумали. РАСК — сообщество профессионалов, объединённых работой у микрофонов. Это своеобразный профсоюз. Наше сообщество комментаторов всегда подвергается критике. Но мы друг друга должны поддерживать и быть всегда в трудную минуту вместе.
Мы все разные, но мыслим в одном направлении. Хочется как-то облегчить нашу работу, поднять уровень спортивного репортажа. Вместе с нами комментаторы всех видов спорта", — передаёт слова Орлова корреспондент «Чемпионата» Кирилл Поляков.