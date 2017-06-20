«Ювентус» нацелился на защитника «Боруссии» Д Геррейро

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заинтересован в услугах защитника дортмундской «Боруссии» Рафаэля Геррейро, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Согласно информации источника, представители «старой синьоры» уже контактировали с немецким клубом на этот счёт, стараясь понять, есть ли возможность приобретения португальского футболиста.
Геррейро пополнил ряды «Боруссии» перед стартом минувшего сезона. Немцы заплатили за него «Лорьяну» € 12 млн.
По итогам минувшего сезона Геррейро принял участие в 24 матчах чемпионата Германии, став автором 6 голов и 3 результативных передач.