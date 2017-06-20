Российская ассоциация спортивных комментаторов учредит ежегодную премию

Комментатор Константин Выборнов в ходе пресс-конференции учредителей Российской ассоциации спортивных комментаторов, посвящённая созданию данной организации и началу её деятельности, рассказал о её важности и о том, что будет учреждена ежегодная премия.
«Комментаторская профессия нуждается в профильном сообществе. У нас огромная востребованность в регионах. Первая и главная миссия — создавать дополнительные творческие и профессиональные возможности для членов организации и для тех, кто только хочет начать свой путь в профессии. Опыт нужно передавать.
Создание премии — это продвижение профессии, которая сейчас популярна на всех уровнях. Работа комментатора широко обсуждается. Спорт присутствует в социальной жизни очень активно. Социальная миссия — продвижение профессии через прямое общение: мастер-классы, участие в образовательных программах.
Очень многим вузам это интересно. Мы хотим дать возможность молодёжи встать на этот профессиональный путь. Популяризация спорта — профильная миссия Олимпийского комитета России. Есть идея создания телевидения Олимпийского комитета. Кому, как не комментаторам, необходимо помогать в этом начинании? Все эти задачи связаны между собой. Речь не идёт о коммерции. Без ассоциации очень сложно создать возможность для всего этого. В этом нам будет помогать Олимпийский комитет», — передаёт слова Выборнова корреспондент «Чемпионата» Кирилл Поляков.