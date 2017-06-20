«Реал» может попытаться купить Левандовского, основываясь на его «разочаровании»

Недавние слова нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского и его агента Майка Бартеля не остались не замеченными руководством и тренерским штабом мадридского «Реала». Испанский гранд уже давно проявляет интерес к игроку сборной Польши. Президент «сливочных» Флорентино Перес контактировал с ним ещё в те времена, когда он играл в дортмундской «Боруссии», однако Левандовски предпочёл «Баварию». Но после слов Левандовского и его агента о разочаровании игрока испанский гранд рассматривает возможность новой попытки его приобретения, сообщает Bernabeu Digital.
Левандовски отметил, что был очень разочарован своими партнёрами по команде и главным тренером Карло Анчелотти, поскольку они не помогли ему выиграть звание лучшего бомбардира Бундеслиги по итогам минувшего сезона. Поляк забил 30 мячей, уступив форварду дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерику Обамейянгу один гол. Бартель подчеркнул, что ещё никогда не видел своего клиента таким разочарованным.