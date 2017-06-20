Ефимов: идея создания РАСК пришла благодаря Перетурину — мы чтим его память

Генеральный директор Ассоциации спортивных комментаторов России Алексей Ефимов на пресс-конференции в Москве рассказал о создании организации.
«Идея создания РАСК пришла благодаря Владимиру Перетурину — мы чтим его память. Мы зарегистрировались как официальное юридическое лицо, чтобы было понятно, чем мы будем заниматься. Надеюсь, что все вместе мы будем делать что-то по-настоящему интересное.
Спасибо руководству Олимпийского комитета России за предоставленную возможность. У нас есть партнёрские программы, у нас есть хорошие коллеги, благодаря которым мы будем искать финансы для своей деятельности. У нас нет членских взносов — это не самое правильное начало пути, хотя и вполне логичное", — передаёт слова Ефимова корреспондент «Чемпионата» Кирилл Поляков.