Роналду 31 июля даст в суде показания по «делу о неуплате налогов»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду 31 июля появится в испанском суде, где даст показания по «делу о неуплате налогов». Португальский футболист прибудет в суд в 11:00 по среднеевропейскому времени (13:00 мск), сообщает Football Espana.
Испанская прокуратура обвиняет Роналду в неуплате налогов на сумму € 14,7 млн в период с 2011 по 2014 год. По информации испанской прессы, футболист сделал это посредством общественной организации, которую создал в 2010 году. Роналду обвиняется в неуплате тех денег, которые получал от своих имиджевых прав.
Роналду намерен доказать свою невиновность перед налоговыми органами Испании