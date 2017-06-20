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Бывший наставник «Перуджи» Букки возглавил «Сассуоло»

20 июня 2017, вторник. 13:51. Футбол

Руководство «Сассуоло» определилось с новым главным тренером. Им стал Кристиан Букки, о чём сообщает пресс-служба клуба. На какой срок рассчитан контракт с 40-летним специалистом, неизвестно.

21 июня руководство «Сассуоло» организует пресс-конференцию, на которой представит нового наставника. Букки занял место Эусебио Ди Франческо, который возглавил «Рому».

Тренерскую карьеру Букки начал в 2013 году, возглавив «Пескару». Также новый рулевой «Сассуоло» работал с «Губбио», ФК «Торрес», а в прошлом сезоне с «Перуджей». «Грифоны» в Серии В под руководством Букки финишировали на 4-м месте.

Таблицу итальянской Серии В можно посмотреть на «Чемпионате».

«Сассуоло» разорвал контракт с Ди Франческо, который должен возглавить «Рому»
Источник: ФК "Сассуоло" Сообщить об ошибке
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Теги
Сассуоло Эусебио Ди Франческо
Новости. Футбол
20 июня 2017, вторник
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