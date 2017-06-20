Форвард «Ростова» Полоз продолжит карьеру в «Зените»

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз перейдёт в «Зенит». Об этом сообщает «БИЗНЕС-Online». Детали потенциальной сделки неизвестны. Напомним, что Дмитрий Полоз находится в расположении сборной России на Кубке конфедераций.
Ранее сообщалось об интересе к 25-летнему футболисту со стороны «Рубина». В ходе летнего межсезонья «Зенит» подписал контракты с экс-игроками «Ростова» Кристианом Нобоа и Денисом Терентьевым.
В прошлом сезоне Полоз провёл в чемпионате России 26 матчей, забил 7 голов и сделал 7 голевых передач.
Полоз: лично я, думаю, забью в следующих играх точно. Три раза!