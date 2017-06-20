В Испании обвиняют Моуринью в уклонении от налогов на сумму € 3,3 млн

Испанская прокуратура выдвинула обвинение против бывшего главного тренера мадридского «Реала» Жозе Моуринью, возглавляющего ныне «Манчестер Юнайтед», сообщает AS.
Португальский специалист обвиняется в уклонении от налогов на сумму € 3,3 млн. Соответствующее заявление прокуратора уже направила в мадридский суд. Моуринью обвиняется в двух налоговых преступлениях в период с 2011 по 2012 год. Наставник манкунианцев возглавлял «сливочных» с 2010 по 2013 год.
Ранее в налоговых преступлениях был обвинён нападающий «Реала» Криштиану Роналду, собирающийся доказать свою невиновность в суде.
Роналду 31 июля даст в суде показания по «делу о неуплате налогов»