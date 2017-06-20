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Данни отказался от предложений российских клубов и хочет вернуться в Португалию

20 июня 2017, вторник. 14:13. Футбол

Бывший полузащитник «Зенита» Данни не будет продолжать карьеру в России. По информации «Чемпионата», российские клубы делали футболисту предложения, стороны обговаривали конкретные условия, однако португалец отказался от этих вариантов, так как хочет вернуться на родину.

Ранее стало известно, что московское «Динамо» сделало Данни предложение и ждёт ответа от футболиста. Переговоры с 33-летним хавбеком ведёт его родной клуб — «Маритиму».

В сезоне-2016/17 российской Премьер-Лиги Данни принял участие в 12 матчах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
20 июня 2017, вторник
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