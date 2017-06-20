Бажанова: стадион «Спартак» является жемчужиной Кубка конфедераций

Менеджер стадиона «Спартак Арена» от оргкомитета-2018 Светлана Бажанова считает, что домашний стадион красно-белых является жемчужиной Кубка конфедераций. На «Спартак Арене» 21 июня состоится матч группы А Кубка конфедераций между Россией и Португалией.
«Я от лица всего комитета рада вас приветствовать на Кубке конфедераций. Наш стадион «Спартак» является жемчужиной Кубка конфедераций. Мы старались сделать всё возможное, чтобы обеспечить максимально комфортный проход на стадион. Я уверена в наших волонтёрах», — передаёт слова Бажановой корреспондент «Чемпионат» Никита Кузин.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Португалия. Начало — в 18:00 мск.