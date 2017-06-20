«Спартак» официально продлил контракт с Зобниным на четыре года

«Спартак» и полузащитник Роман Зобнин заключили новое трудовое соглашение. Оно рассчитано на четыре года, сообщается на официальном сайте красно-белых.
В начале июня «Чемпионат» сообщал, что 23-летний футболист продлил контракт с москвичами на улучшенных условиях.
Зобнин перешёл в «Спартак» прошлым летом. В сезоне-2016/17 игрок провёл за красно-белых 32 матча и забил 2 мяча.
5 июня в товарищеском матче сборной России с Венгрией (3:0) Зобнин получил травму боковой и крестообразной связок колена, ориентировочный срок его реабилитации — шесть месяцев.