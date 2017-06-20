21 июня Булыкин и Симау ответят на вопросы болельщиков

21 июня перед матчем Кубка конфедераций — 2017 между сборными России и Португалии бывшие игроки этих национальных команд Дмитрий Булыкин и Симау Саброза соответственно ответят на вопросы болельщиков в социальной сети «ВКонтакте».
Начало онлайн-видеочата — в 14:00 по Москве. Трансляцию проведёт известный комментатор Владимир Стогниенко.
Матч группы А Кубка конфедераций Россия — Португалия состоится 21 июня на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.