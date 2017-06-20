Тренер «Уэски», ударивший головой своего футболиста, покинул команду

Главный тренер команды испанской Сегунды «Уэска» Хуан Антонио Анкела, ударивший головой своего подопечного, покинул клуб. Об этом сообщает пресс-служба «Уэски».
Инцидент произошёл во время матча плей-офф за выход в Примеру с «Хетафе» (0:3). После того как тренер заменил игрока на 55-й минуте, тот выказал своё недовольство, а в ответ наставник ударил его головой. Сотрудники клуба смогли удержать футболиста от драки.
На сайте каталонского клуба говорится, что Хуан Антонио Анкела не будет работать с командой в следующем сезоне. Специалист решил не продлевать контракт. 21 июня руководство намерено созвать пресс-конференцию, на которой объявит об уходе тренера.
Видео эпизода можно посмотреть в «Твиттере».