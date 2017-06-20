Хавбек сборной Мали Самба Сов стал игроком московского «Динамо»

Московское «Динамо» заключило контракт с центральным полузащитником Самбой Сов, который в минувшем сезоне выступал за турецкий «Кайсериспор». Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.
Ранее хавбек играл за турецкий «Карабюкспор» и «Ланс». 28-летний Сов провёл за сборную Мали 36 матчей, забил 2 гола. Новичок сейчас находится вне пределов России, он присоединится к «Динамо» на сборе в Австрии, который начнётся 21 июня.
В минувшем сезоне турецкой Суперлиги Сов принял участие в 25 матчах и забил 2 гола.
Фото также можно посмотреть в «твиттере» московского «Динамо».
Хавбек сборной Мали Самба Сов может перейти в московское «Динамо»