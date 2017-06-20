«Милан» продолжает переговоры с Доннаруммой

«Милан» не потерял надежд удержать голкипера Джанлуиджи Доннарумму. Руководство красно-чёрных продолжает переговоры по поводу продления контракта с 18-летним футболистом, пишет сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Ранее агент Мино Райола сообщил, что Доннарумма не будет продлевать контракт с «Миланом», истекающий летом 2018 года. Молодой итальянец отказался от пятилетнего соглашения с зарплатой € 5 млн в год. Фаворитом в борьбе за Доннарумму считается мадридский «Реал», также на него претендуют другие топ-клубы.
Райола: «Милан» угрожал Доннарумме и его семье