Черчесов: не могу сказать, в каком состоянии сейчас сборная Португалии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча Кубка конфедераций с Португалией. Встреча состоится 21 июня в Москве.
«Как мы будем завтра обыгрывать Португалию? Для начала нам надо хорошо потренироваться, понять, кто в каком состоянии находится и что мы завтра можем предпринять. Остальное покажет игра.
Не могу сказать, в каком состоянии сейчас сборная Португалия. Это должен оценивать их главный тренер. Мы видели хорошую игру в первом матче португальцев. По поводу давления, о котором слышим постоянно, нет смысла говорить. Португалия – действующий чемпион Европы. Год назад они играли на большом турнире и выиграли его. У них не должно быть особых проблем. Что касается нас, не знаю, насколько это сыграет роль. У нас на день больше времени на подготовку, но не думаю, что это заметное преимущество. Будет хорошая игра, таблицу все видели – турнир стартовал и первые игры были сыграны у всех сборных. Тактику и стратегию турнира никто не отменял.
Влияет ли на Смолова сравнение с Криштиану? Отвечу за Фёдора. Мы на футбольной пресс-конференции, и я бы хотел на футбольные вопросы отвечать. А если что-то где-то на кого-то что-то влияет, то я лучше о своих игроках поговорю.
Большие игры ещё впереди, это только групповой этап. Но две команды, которые интересны (мы хозяева, а португальцы – чемпионы Европы), играют в Москве. На больших стадионах с множеством зрителей мы играли не раз, и дополнительный интерес полезен для обеих команд.
Я не раз говорил, что турнир скоротечный и энергозатратный. Каждая команда играет по-своему, и подчеркну ещё раз – основного состава нет, есть стартовый. Посмотрим на болячки: у Ерохина была проблема, заменил его на прошлом матче, и игра с Мексикой впереди. Выберем тех, кто будет лучше в тактическом плане и будет решать эти задачи», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Португалия.