Смолов: хотелось, чтобы система видеоповторов была введена не только на КК-2017

Нападающий сборной России Фёдор Смолов поделился мнением о системе видеоповторов, которая тестируется на матчах Кубка конфедераций – 2017.
«Мне нравится система видеоповторов. Я считаю, что это честно и справедливо, и человеческий фактор никак не может повлиять на результат. Кроме того, это не забирает много времени. Мне бы хотелось, чтобы такая система была введена не только на Кубке конфедераций и чемпионате мира, но и на всех внутренних чемпионатах», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.