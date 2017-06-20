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Смолов: хотелось, чтобы система видеоповторов была введена не только на КК-2017

20 июня 2017, вторник. 17:09. Футбол

Нападающий сборной России Фёдор Смолов поделился мнением о системе видеоповторов, которая тестируется на матчах Кубка конфедераций – 2017.

«Мне нравится система видеоповторов. Я считаю, что это честно и справедливо, и человеческий фактор никак не может повлиять на результат. Кроме того, это не забирает много времени. Мне бы хотелось, чтобы такая система была введена не только на Кубке конфедераций и чемпионате мира, но и на всех внутренних чемпионатах», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Португалии — Футбол Сборная России — Футбол Криштиану Роналду Станислав Черчесов Фёдор Смолов Кубок конфедераций
Новости. Футбол
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