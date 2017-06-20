Сборная России перед матчем с Португалией тренируется в полном составе

Сборная России на сегодняшней тренировке работает в оптимальном составе. Все футболисты команды занимаются в общей группе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Тренировку национальной команды посетили глава Российского футбольного союза Виталий Мутко и президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин.
Сборная России приступила к подготовке к матчу 2-го тура группы А Кубка конфедераций–2017 с командой Португалии, который состоится 21 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
Виталий Мутко посетил тренировку сборной России перед матчем с Португалией
Сергей Прядкин посетил тренировку сборной России перед матчем с Португалией