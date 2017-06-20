«Хоффенхайм» объявил о переходе Нордтвейта из «Вест Хэма»

Состав «Хоффенхайма» пополнил полузащитник Ховард Нордтвейт, предыдущим клубом которого был «Вест Хэм Юнайтед».
Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, контракт с норвежским футболистом, которому завтра исполняется 27 лет, рассчитан до 30 июня 2022 года. В новой команде Нордтвейт будет выступать под шестым номером. Финансовые условия трансфера не разглашаются.
До перехода на правах свободного агента в «Вест Хэм» летом прошлого года Нордтвейт выступал за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха.
В прошлом сезоне полузащитник сыграл в 16 (11 в стартовом составе) матчах английской Премьер-лиги.
Ховард Нордтвейт стал игроком «Хоффенхайма»