Россия — Португалия: доля болельщиков из Португалии на матче составит около 3%

В среду, 21 июня, состоятся два матча группового этапа Кубка конфедераций. Первый, между сборными командами Португалии и России, пройдёт в Москве на стадионе «Спартак». Во втором в Сочи на стадионе «Фишт» будут играть сборные Мексики и Новой Зеландии.
На матче между Новой Зеландией и Мексикой болельщиков из Мексики будет примерно в два с половиной раза больше. Для матча между Португалией и Россией доля болельщиков из Португалии составит около 3%.
За день до матча между Россией и Португалией в Москве было чуть более 1000 болельщиков из Португалии.
Такие данные приводит компания oneFactor, специализирующаяся на геоаналитических сервисах, — специально для «Чемпионата» она производит мониторинг матчей Кубка конфедераций.