«Амкар» просмотрит двух болгарских игроков и защитника «Зенита-2»

«Амкар» в сегодняшнем контрольном матче с чешской командой «Зноймо» на сборе в Австрии просмотрит трёх потенциальных новичков — защитника «Зенита-2» Илью Зуева и двух болгарских футболистов – центрального защитника Василя Божикова, выступающего за турецкий клуб «Касымпаша» и сборную своей страны, и опорного полузащитника Даниэля Димова из турецкого «Манисаспора».
Стартовый состав «Амкара» будет выглядеть так: Вамбольт, Идову, Божиков, Зуев, Конде, Костюков, Алейников, Димов, Салугин, Прокофьев, Шиндер.
Источник: защитник «Зенита-2» Зуев может перейти в «Амкар» за 10 млн рублей