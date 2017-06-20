Форвард ЦСКА Базелюк на правах аренды перешёл в «Анжи»

Нападающий ЦСКА Константин Базелюк на правах аренды продолжит карьеру в махачкалинском «Анжи». 24-летний футболист будет выступать за дагестанский клуб до окончания сезона-2017/18, сообщает официальный сайт московского клуба.
В минувшем сезоне Базелюк на правах аренды выступал в «Эшториле». Форвард отметился двумя голами в двух матчах Кубка Португалии, а также забил один мяч в 11 встречах чемпионата страны. По окончании срока действия арендного соглашения Базелюк тренировался с молодёжной командой ЦСКА
Яровинский: вполне вероятно, Базелюк продолжит карьеру в клубе РФПЛ