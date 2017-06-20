Бурлак может перейти из «Рубина» в «Локомотив»

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак может вернуться в «Локомотив». Об этом сообщил футбольный комментатор Нобель Арустамян.
«По моей инсайдерской информации, Бурлак может перейти в „Локомотив“. Он там уже играл, но это не мешает переходу. Сложные переговоры», — сказал Арустамян в эфире «Спорт FM».
«Чемпионат» связался с агентом Бурлака Сергеем Пушкиным, однако тот воздержался от комментариев по поводу будущего своего клиента.
Бурлак начинал взрослую карьеру в «Локомотиве», а в «Рубине» оказался летом 2014 года. В минувшем сезоне РФПЛ он провёл 22 матча, не отметившись результативными действиями.
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