Натхо: надеемся, что братья Березуцкие будут с нами в команде ещё очень долго

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо сегодня провёл свою первую тренировку после приезда в Австрию, где «армейцы» ведут подготовку к новому сезону. Он вместе со всеми поздравил с днём рождения братьев Березуцких (Алексею и Василию исполнилось по 35 лет), а затем наравне с остальными футболистами красно-синих отработал на поле 1 час и 20 минут.
«Никаких проблем я не испытал, поскольку, как верно было подмечено, пауза получилась совсем маленькой, всего восемь дней. Чувствую себя хорошо, полон сил и готов к работе с командой. Настроение тоже отличное, ведь всегда здорово — начинать новый футбольный год, опять видеть всех ребят, которые давно стали мне друзьями. Очень надеюсь, что впереди у нас великолепный сезон. А для начала нужно сделать всё возможное, чтобы пробиться в групповой этап Лиги чемпионов и не терять очки на старте первенства. Сейчас это наша основная задача на первый отрезок долгого пути», — поведал Натхо, который также прокомментировал, что игроки ЦСКА старались в квадрате пробросить мяч между ног братьям Березуцким.
«Просто они уже слишком старенькие, им бы лучше дома отдыхать, а не играть в футбол. Шучу, конечно. Братья — замечательные футболисты, и мы все надеемся, что они будут с нами в команде ещё очень и очень долго. Мы очень любим их и желаем им и их семьям всего самого хорошего!» — приводит слова Натхо официальный сайт ЦСКА.