ФИФА предупредила Мексику по поводу гомофобных кричалок фанатов на КК-2017

ФИФА предупредила футбольную федерацию Мексики по поводу кричалок болельщиков национальной команды в матче 1-го тура группы А Кубка конфедераций–2017 со сборной Португалии, который проходил в Казани и завершился со счётом 2:2, сообщает AP news.
По ходу этой встречи группа мексиканских болельщиков скандировала гомофобные кричалки. При этом ранее ФИФА уже применяла санкции мексиканской федерации по поводу аналогичного нарушения правил поведения болельщиков по ходу отборочного турнира к чемпионате мира–2018.
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