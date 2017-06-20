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ФИФА предупредила Мексику по поводу гомофобных кричалок фанатов на КК-2017

20 июня 2017, вторник. 18:40. Футбол

ФИФА предупредила футбольную федерацию Мексики по поводу кричалок болельщиков национальной команды в матче 1-го тура группы А Кубка конфедераций–2017 со сборной Португалии, который проходил в Казани и завершился со счётом 2:2, сообщает AP news.

По ходу этой встречи группа мексиканских болельщиков скандировала гомофобные кричалки. При этом ранее ФИФА уже применяла санкции мексиканской федерации по поводу аналогичного нарушения правил поведения болельщиков по ходу отборочного турнира к чемпионате мира–2018.

Чичарито: атмосфера на «Казань Арене» была отличной, Мексику многие поддерживали
Источник: AP News Сообщить об ошибке
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Сборная Мексики — Футбол Сборная Португалии — Футбол Болельщики — Футбол Кубок конфедераций ФИФА
Новости. Футбол
20 июня 2017, вторник
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