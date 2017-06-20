Караваев: в отпуске побывал в Риме. Может, неспроста появились слухи о «Лацио»?

Защитник чешской «Спарты» Вячеслав Караваев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову рассказал, как воспринял информацию итальянских СМИ об интересе со стороны «Лацио».
«На слухи не обращаю особого внимания. Готовлюсь к предсезонке со сборной, а там посмотрим, что будет. Самый нелепый слух о себе, о котором доводилось узнать? Пока таких нет. Не припомню, чтобы «Реал» мной интересовался. Как воспринял слух про «Лацио»? Конечно, удивился. Хотя, с другой стороны, удивляться нечему, у таких клубов, как «Лацио» или «Рома», всегда много футболистов на карандаше. Это просто слух, не больше», — отметил 22-летний россиянин, который также рассказал, как провёл отпуск.
«С девушкой отдыхал на острове Искья в Италии – были на термальных источниках, видели Арагонский замок, расположенный на маленьком острове у побережья. Успели съездить в Рим, получил много впечатлений. Может, неспроста теперь на горизонте появился «Лацио»? Последние две недели провёл с родителями и братом в Москве, гулял по центру, в парке Горького», — рассказал Караваев.