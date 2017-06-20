Сантуш: уважаю сборную России, с каждым матчем она играет лучше и лучше

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от матча Кубка конфедераций со сборной России.
«Могу сказать, что завтра у нас важный матч с Россией и все игроки сосредоточены на этой игре, в том числе и Роналду.
Футболисты должны отложить тот факт, что они были частью одной из наиболее великолепных побед на чемпионате Европы. Я доверяю им на 100%, мы готовимся к сопернику, который готовился к Кубку конфедераций и готовится к чемпионату мира. У них новый состав, новый тренер, но они очень сильны. Это будет тяжёлый матч, но мы будем стараться. Это короткий турнир, до которого у нас был лишь один официальный матч, поэтому мы уделили внимание соперникам. Мы готовились к этому турниру достаточно времени.
Уважаю сборную России. У неё много хороших игроков. Она обновилась и совсем не похожа на ту, что была на чемпионате Европы. С каждым матчем они играют лучше и лучше. У каждого футболиста отличные технические данные, которые улучшаются с каждым матчем. Для нас каждая игра в Кубке конфедераций – это финал. Это та мысль, с которой мы должны выходить на каждый матч", — передаёт слова Сантуша корреспондент «Чемпионата» Алина Матитян.
Матч Россия — Португалия состоится 21 июня на стадионе «Спартак» в Москве. Начало — в 18:00 мск.