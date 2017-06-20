Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Сантуш: уважаю сборную России, с каждым матчем она играет лучше и лучше

20 июня 2017, вторник. 19:12. Футбол

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от матча Кубка конфедераций со сборной России.

«Могу сказать, что завтра у нас важный матч с Россией и все игроки сосредоточены на этой игре, в том числе и Роналду.

Футболисты должны отложить тот факт, что они были частью одной из наиболее великолепных побед на чемпионате Европы. Я доверяю им на 100%, мы готовимся к сопернику, который готовился к Кубку конфедераций и готовится к чемпионату мира. У них новый состав, новый тренер, но они очень сильны. Это будет тяжёлый матч, но мы будем стараться. Это короткий турнир, до которого у нас был лишь один официальный матч, поэтому мы уделили внимание соперникам. Мы готовились к этому турниру достаточно времени.

Уважаю сборную России. У неё много хороших игроков. Она обновилась и совсем не похожа на ту, что была на чемпионате Европы. С каждым матчем они играют лучше и лучше. У каждого футболиста отличные технические данные, которые улучшаются с каждым матчем. Для нас каждая игра в Кубке конфедераций – это финал. Это та мысль, с которой мы должны выходить на каждый матч", — передаёт слова Сантуша корреспондент «Чемпионата» Алина Матитян.

Матч Россия — Португалия состоится 21 июня на стадионе «Спартак» в Москве. Начало — в 18:00 мск.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Сборная Португалии — Футбол Сборная России — Футбол Фернанду Сантуш
Новости. Футбол
20 июня 2017, вторник
20:30 Григорян: после игры с «Томью» выплеснул эмоции в стену, а она оказалась прочнее
20:24 Набабкин может перейти из ЦСКА в «Локомотив»
20:23 Тренерский штаб Слуцкого в «Халл Сити» пополнил новый тренер вратарей
20:23 «Ахмат» обыграл «Карабах» благодаря голу новичка Раванелли
20:09 Григорян: бросил употреблять спиртное, успел наделать много глупостей, когда пил
20:02 Максим Канунников подписал контракт со «Спартаком»
20:00 Агент: Давыдов хочет уйти, чтобы играть, но «Спартак» не отпускает
19:45 «Зенит» договорился с «Ростовом» о переходе Александра Ерохина
19:44 «РБ Лейпциг» и «Ред Булл Зальцбург» допущены в Лигу чемпионов
19:42 Роналду тренируется в общей группе сборной Португалии перед матчем с Россией
19:32 Полоз подписал контракт с «Зенитом»
19:20 В Италии утверждают, что Манолас согласился перейти из «Ромы» в «Зенит»
19:18 Сантуш: неважно, в какой футбол ты играешь, если выигрываешь турниры
19:13 Пепе: сборная Португалии скромно попытается выиграть у команды России
19:12 Сантуш: уважаю сборную России, с каждым матчем она играет лучше и лучше
19:03 Пепе: хорошо помню Бышовца, это дорогие для меня воспоминания
18:57 Караваев: в отпуске побывал в Риме. Может, неспроста появились слухи о «Лацио»?
18:50 Сборная России провела тренировку перед матчем с Португалией. Фоторепортаж
18:40 ФИФА предупредила Мексику по поводу гомофобных кричалок фанатов на КК-2017
18:37 Натхо: надеемся, что братья Березуцкие будут с нами в команде ещё очень долго
18:30 Бурлак может перейти из «Рубина» в «Локомотив»
18:28 Агент: Караваев есть в списке «Лацио», но его шансы перейти туда невелики
18:12 Агент: Фернандеш хочет остаться в «Локомотиве», «Фенербахче» к нам не обращался
18:12 Павон отказался переходить в «Зенит» и может продолжить карьеру в «Порту»
18:10 Форвард ЦСКА Базелюк на правах аренды перешёл в «Анжи»
18:04 «Амкар» просмотрит двух болгарских игроков и защитника «Зенита-2»
17:56 Россия — Португалия: доля болельщиков из Португалии на матче составит около 3%
17:48 Миланов и Тошич присоединились к ЦСКА на сборе в Австрии
17:44 «Хоффенхайм» объявил о переходе Нордтвейта из «Вест Хэма»
17:41 Сборная России перед матчем с Португалией тренируется в полном составе
17:36 Смолов: в сборной России мне приходится играть на команду, это не тяжело
17:28 Сборные Германии и Чили рассудит Фагани, Камерун и Австралию — Мажич
17:24 Портнягин продолжит карьеру в «Урале»
17:14 Мостовой: класс португальцев выше, но атмосфера может сыграть за сборную России
17:09 Смолов: хочется, чтобы система видеоповторов была введена не только на КК и ЧМ
16:50 Черчесов: не могу сказать, в каком состоянии сейчас сборная Португалии
16:35 Смолов: у сборной России нет Криштиану, уверен, что он и не нужен
16:20 Самба Сов: знаю, что «Динамо» — великий клуб, очень хочется проявить себя
16:13 Петраков: «Томь» расформирована не будет, я намерен остаться в команде
16:07 «Милан» продолжает переговоры с Доннаруммой
16:01 Хавбек сборной Мали Самба Сов стал игроком московского «Динамо»
15:57 Тренер «Уэски», ударивший головой своего футболиста, покинул команду
15:55 Восстановление полузащитника «Тоттенхэма» Ламелы может затянуться до декабря
15:39 Сарсания: Полоз в «Зените»? Впервые об этом слышу
15:38 21 июня Булыкин и Симау ответят на вопросы болельщиков
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как вам работа видеоассистентов на КК-2018?
Архив →
© championat.com, 2000–2017