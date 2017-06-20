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Пепе: сборная Португалии скромно попытается выиграть у команды России

20 июня 2017, вторник. 19:13. Футбол

Защитник сборной Португалии Пепе поделился ожиданиями от матча 2-го тура группы А Кубка конфедераций—2017 с командой России, который состоится 21 июня.

«Мы сплочённая команда, все футболисты очень напряжённо готовятся и выкладываются на 100%. Но мы люди скромные, поэтому завтра так же скромно попытаемся выиграть. Знаем, что это будет непросто. Но надеюсь, что завтра мы дадим всему португальскому народу повод порадоваться. На данный момент мы думаем лишь о том, чтобы дойти как можно дальше в этом турнире. Португалия впервые играет в Кубке конфедераций, для всех это большая привилегия.

Усталости никакой нет. Мы, наоборот, мотивированны. Когда мы надеваем футболку национальной сборной, усталость проходит.

В матче с Россией нам нужно играть в своём стиле, особое внимание уделять индивидуальным качествам и возможностям. В матче с Мексикой нам немного не повезло, но это футбол. Завтра будет непростая игра, но мы должны быть на высоте.

С видеоповторами всё не так просто. Нужно учитывать множество характеристик, но как футболист могу сказать, что эта система пойдёт на пользу абсолютно всем: игрокам, тренерам и даже болельщикам. Это ценный эксперимент, и нам нужно дать этому ход.

Моё будущее? Я сосредоточен на национальной сборной. Пока у меня нет никаких договорённостей с иностранными клубами», — передаёт слова Пепе корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Мексики — Футбол Сборная Португалии — Футбол Сборная России — Футбол Пепе Кеплер Кубок конфедераций
Новости. Футбол
20 июня 2017, вторник
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